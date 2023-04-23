إقبال كبير على جزيرة المشاهير بالغردقة في ثالث أيام العيد

شهدت جزيرة الجفتون جنوب شواطئ الغردقة، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر، إقبالًا كبيرًا من الزائرين المصريين والأجانب، حيث أبحرت عشرات المراكب السياحية تقل مئات المواطنين منذ الصباح هذه المنطقة المعروفة بـ«جزيرة المشاهير» للاستمتاع بأشهر واجمل جزر الغردقة.

توافد على جزيرة المشاهير في العيد

وكشف أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، أن عشرات المراكب أقلعت منذ الصباح حيث المياه الصافية والرمال الناعمة والشواطىء الخلابة.

وأوضح أن جزيرة الجفتون تقع بعد 11 كيلومترا جنوب الغردقة، وتبدأ الرحلة في الساعة الثامنة صباحا والعودة في الثالثة مساء، وتشمل السباحة والغطس والسنوركلينج ووجبة الغداء ومشروبات ساقعة وسخنة على متن المركب.

أجمل جزر الغردقة

في السياق، كشف حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر بأن جزيرة الجفتون تعتبر أشهر وأجمل جزر الغردقة، وأقربها من شواطئ مدينة الغردقة وتضم شواطئ تشبه المالديف حيث الرمال الناعمة و الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة والمياه الصافية وشواطئ خلابة.

وعن سبب تسميتها باسم جزيرة «المشاهير» أفاد الطيب في تصريحات لـ«الوطن» بأن ذلك يعود إلى زيارة عدد من المشاهير، ومنهم محمد صلاح لاعب ليفربول ووكريم بنزيما لاعب ريال مدريد ومحمد النني لاعب الأرسنال و كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان والمطربة إليسا وعدد من الوزراء والسفراء الأجانب ومشاهير العرب والعالم.