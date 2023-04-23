السكة الحديد تكشف موقف قطارات العيد الإضافية.. خدمات متميزة للركاب

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين المقبل، تتبعها إجازة عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 25 أبريل، وخلالها وفرت هيئة السكك الحديدية 130 قطارًا إضافيًا بإجمالي 98176 مقعدًا، شاملة أنواعًا مختلفة كالمكيفة وذات التهوية الديناميكية والـ«VIP»، ويتساءل البعض هل تُلغى بداية من الثلاثاء المقبل؟

المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، أجاب عن السؤال السابق، كاشفًا موقف القطارات الإضافية التي جرى تشغيلها في إجازة عيد الفطر المبارك والبالغ عددها 130 قطاراً، قائلاً لـ«الوطن»، إنه لم يجري إلغاء أي قطار عليه إقبالًا شديدًا من ناحية الركاب، ويُلغى فقط في حالة عدم وجود إقبال.

خدمات متميزة للركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك

وأكد أنّ هيئة السكة الحديد، حريصة على توفير عدد القطارات التي تكفي احتياجات الركاب، موضحًا أنّ القطارات الإضافية وفرت خدمات متميزة للركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد تشغيل قطارات التهوية الديناميكية في إجازة عيد الفطر المبارك

وحدد «عامر»، مواعيد تشغيل القطارات ذات التهوية الديناميكية في إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه تقرر تشغيل 4 قطارات ذات تهوية ديناميكية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 وهي قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان الذي يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15، وقطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة الذي يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00.

كما يقوم قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان من محطة القاهرة الساعة 24:40، وقطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة الذي يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 يومياً خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.