موعد تشغيل ثاني قطار إسباني بعد تطويره.. مكون من 11 عربة

مشروع مُهم تُنفذه الدولة مُمثلة في وزارة النقل، وهو تطوير وتحديث عربات القطار الإسباني المكيف، التي يصل عمرها حتى 40 عامًا، يتم على أيادي مصرية خالصة في ورش كوم أبو راضي، التي تُعتبر عصب السكة الحديد، على حد وصف قيادات الهيئة، وتجري العمرات المختلفة «العمومية والمتوسطة» لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الإسباني وعربات القوى والاستراحات وعربات تحيا مصر والسبنسات والـ«VIP».

تشغيل أول قطار إسباني بعد تطويره بالكامل

شغّلت هيئة السكك الحديدية، أول قطار إسباني تم إعادة تطويره وتحديثه بالكامل يوم الأربعاء الماضي، أي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من دورها في توفير خدمات ذات جودة متميزة لجمهور الركاب، بحسب المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة لـ«الوطن».

ومن المقرر تشغيل القطار الإسباني الثاني على خطوط السكة الحديد، بعد الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لجميع العربات سواء الأولى أو الثانية أو الـ«بوفية» خلال شهر، وفق ما أكده المهندس محمد عامر، موضحًا أنّ عملية التطوير والتحديث تشتمل العربات من الداخل والخارج، بداية من الصاج الخارجي ثم الكهرباء والمقاعد والكراسي.

مكونات القطار الإسباني

يتم تطوير 10 ستوكات إسباني، والستوك الإسباني مكون من «4 أولى وعربة بوفية و6 عربات درجة ثانية، ويبلغ متوسط إنتاج ورشة كوم أبو راضي من العمرة العمومية لجميع طرازات العربات حوالي 120 عربة شهريًا».

ووثقت وزارة النقل، عملية التطوير، بفيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، وضحت خلاله شكل العربات المكيفة قبل التطوير، وإجراءات عملية التطوير نفسها التي تتمثل في رفع مقاعد العربة ثم إحلال وتجديد العربة من الداخل والخارج وتجديد كافة مكونات العربة وأجهزة التكييف.

حركة القطارات في إجازة عيد الفطر المبارك

وعن حركة القطارات على جميع الخطوط خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، أكد «عامر» أنّ الحركة تسير بصورة منتظمة، موضحًا أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الركاب، وبدأت السكة الحديد في استقبال رحلات العودة من الوجهين البحري والقبلي.