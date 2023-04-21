انتظام حركة القطارات في أول أيام عيد الفطر المبارك.. تشغيل 866 رحلة 

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في تقرير لها، انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 866 رحلة، يومياً وانتظام مواعيد قيامها، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات.

وشددت على تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة؛ لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.

تشغيل 130 قطارا إضافيا

يذكر أن هيئة السكك الحديدية أعلنت تشغيل 130 قطارا إضافيا بإجمالي 98 ألفا و176 مقعدا علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 29/4/2023 خلال فترة عيد الفطر المبارك، تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم.

زيادة شبابيك التذاكر

أيضاً عملت هيئة السكك الحديدية على زيادة شبابيك التذاكر، و تشديد الرقابة عليها، داخل صالات الحجز، إضافة الى إستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له، وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها على الخطوط.