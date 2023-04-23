 «الخارجية» عن إجلاء المصريين من السودان: دبلوماسيونا لن يغادرون قبلهم

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في معرض رده على استفسار من المحررين الدبلوماسيين اليوم، بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، إن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز عشرة آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.

أبو زيد: أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري

وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة.

وضرب مثالا على ذلك بما حدث مؤخرا في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، حيث نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية.

وكشف «أبو زيد»، أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان.