ما فوائد زراعة فول الصويا في مصر؟.. إنتاجية الفدان تصل إلى 1.7 طن

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين؛ دعم زراعة عددا من المحاصيل الصيفية التي توفر الزيوت والأعلاف، من بينها فول الصويا المحدد له سعر ضمان قدره 18 ألف جنيه، وفي ظل الظروف التي يمر بها المزارع من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات ومبيدات.

محصول فول الصويا بسيط في احتياجاته

وبشأن ذلك، قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول فول الصويا بسيط في احتياجاته التسميدية والزراعية ويزداد الطلب عليه، وإنتاجية الفدان منه تصل إلى 1.7 طن بالعمليات الزراعية الصحيحة ومصدر معتمد للتقاوي.

وأوضح أن الحكومة أعلنت سعر ضمان للطن بـ18 ألف جنيه قابل للزيادة عند الحصاد حسب سعر، ما يعني أن مردود الفدان لا يقل عن 30- 35 ألف جنيه، في حين أن التكلفة الكلية للزراعة لا تتجاوز 15 ألف بإيجار الأرض (7 آلاف جنيه) يعني صافي الفدان لا يقل عن 15 - 20 ألف جنيه، غير أن فترة بقاءه في التربة قصيرة جدا ولا تزيد عن 120 يوما.

أفضل مواعيد زراعة فول الصويا في مصر

وأشار إلى أن أفضل مواعيد زراعة فول الصويا في مصر، ما بين منتصف شهر أبريل وحتى يونيو، إذ يحتاج الفدان لكمية تقاوي من 30 كجم إلى 40 كجم تقاوي معتمدة.

وتابع أنه يمكن الحصول على التقاوي من المنافذ في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات، أما الأصناف فهي كلارك للوجه القبلي وصنف كراوفورد للوجه البحري وجيزة 82 مبكر النضج ويزرع بالوجه القبلي والأراضي الجديدة وصنف جيزة 111 متوسط النضج وهو مقاوم للديدان (110-115 يوما) ويزرع في كل المناطق وصنف جيزة 22 متوسط النضج مقاوم للديدان ويزرع في كل المناطق بيجيب 1.7 طن.