«تجارية الجيزة»: تراجع فول الصويا عالميا يهبط بسعر طن العلف محليا

تشهد أسعار الأعلاف استقرارا خلال الفترة الراهنة، حيث يبلغ سعر الطن 22,500 جنيه، مع توقعات بانخفاضها خلال الفترة المقبلة، نظرا لتراجع أسعار فول الصويا العالمية، وفقا لما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الأعلاف

وفقا لما أعلنته بورصة خامات الاعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 15700 جنيه، والذرة الأوكرانية 15300 جنيه، والأرجنتينية «كورن فلاك» 16300 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 27 ألف جنيه، والـ46% سعر 28 ألف جنيه.

وتابعت البورصة ، أن نسبة الزيادة فى سعر طن القمح الأوكراني بلغت حوالى 11.5% ليباع بنحو 12800 جنيه، والروسي 12800 جنيه، وطن الردة المحلي 9700 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 44 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 43800 جنيه.

توقعات بتراجع أسعار الاعلاف

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، لـ«الوطن»، إن أسعار الأعلاف الموجودة في الأسواق تُحدد وفقا للسعر الذي تطرحه كل شركة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الأعلاف حيث سجل الطن 22.500 جنيه.

تراجع الأسعار العالمية لفول الصويا

وأضاف «السيد»، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في الأسعار بعد تراجع فول الصويا عالميا، مشيرا إلى ان الإفراجات الجمركية الأخيرة التى قامت بها الحكومة ساعدت فى خفض أسعار الاعلاف بشكل كبير مما سينعكس ذلك على تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.