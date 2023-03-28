مسؤول بالزراعة: فول الصويا محصول واعد.. ويحقق ربح 30 ألف جنيه للفدان

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول فول الصويا من المحاصيل الصاعدة التي تحقق عائدا كبيرا، ولا تحتاج إلى مجهود كبير خلال زراعته أو مدخلات أنتاج مرتفعة كالأسمدة والمبيدات.

وأضاف أن فول الصويا محصول بسيط جدا في احتياجاته التسميدية والزراعية، ومؤخرا زاد الطلب عليه، وتصل إنتاجية الفدان إلى 1.7 طن، في حال اتباع عمليات زراعية صحيحة، والحصول على التقاوي من مصدر معتمد.

سعر ضمان 18 ألف جنيه قابل للزيادة عند الحصاد

أكد أن الحكومة أعلنت سعر ضمان للطن بـ18 ألف جنيه قابل للزيادة عند الحصاد، حسب سعر البورصة، ما يشير إلى أن مردود الفدان لا يقل عن 30 إلى 35 ألف جنيه، في حين أن التكلفة الكلية للزراعة لا تتجاوز 15 ألفا بالإيجار، غير أن فترة بقائه في الأرض لا تزيد عن 120 يوما، ما يعني أنه يمكن زراعة الأرض مرة ثانية في الموسم.

أما عن موعد زراعة فول الصويا، فيبدأ في نهاية مارس، ويمتد حتى شهر أغسطس، وأفضل مواعيد زراعته في مصر في معظم المناطق بين منتصف أبريل حتى منتصف يونيو، أما كمية التقاوي فيحتاج الفدان من 30 إلى 40 كجم تقاوي معتمدة، ويمكن الحصول على التقاوي من منافذ التقاوي في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات.

أهم الأصناف

وأشار إلى أن أهم الأصناف التي تزرع فهي: كلارك للوجه القبلي وصنف كراوفورد للوجه البحري، وصنف جيزة 82 مبكر النضج «من 95: 100 يوم» ويزرع بالوجه القبلي والأراضي الجديدة، يحقق إنتاجية 1.4 طن، أما صنف جيزة 111 فمتوسط النضج وهو مقاوم للديدان «110 إلى 115 يوما»، ويزرع في كل المناطق ويحقق إنتاجية 1.7 طن، أما صنف جيزة 22 فمتوسط النضج وهو مقاوم للديدان ويزرع في كل المناطق ويحقق إنتاجية 1.7 طن.

زراعة فول الصويا في الأراضي الجيرية والرملية

أكد أنه يمكن زراعة فول الصويا في الأراضى الجيرية والرملية، وحتى مستوى ملوحة 1500 إلى 2000 جزء في المليون مع تجنب الزراعة في الأراضي سيئة الصرف والأراضي الملحية، والأراضي غير المستوية، أو استخدام ري يحتوي على مياه مالحة أو نسبة الملوحة بها عالية.

كما يمكن زراعته محملا مع الذرة، لكن يجب الزراعة في الأراضي الخصبة جيدة الصرف مع تهوية جيدة وتكون خالية من الملوحة، حيث يزرع الذرة الشامية خلال شهر مايو وحتى منتصف يونيو، بينما يزرع فول الصويا قبل زراعة الذرة الشامية من 2 إلى 3 أسابيع، كما يزرع فول الصويا على رية زراعة الذرة الشامية.