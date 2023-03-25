انخفاض 20% في أسعار فول الصويا منذ بداية 2023

انخفضت أسعار زيت فول الصويا حتى الآن، منذ بداية عام 2023، بنسبة 20% تقريبًا، في حين أن العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، كانت أيضًا تتخذ موقفًا هبوطيًا، حيث خسرت 15%.

جفاف المحصول في الأرجنتين

رأت مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، أنه على الرغم من الخسائر الفادحة في المحاصيل المرتبطة بالجفاف في الأرجنتين، أكبر مصدر تاريخي لزيت فول الصويا في العالم، فإن آمال التجار كانت قائمة على إنتاج محصول قياسي في البرازيل، وتباطؤ الطلب من الوجهات الرئيسية، لا سيما الصين والهند.

أدنى سعر في 4 أشهر

واصلت عقود فول الصويا الآجلة خسائرها إلى أقل من 14.2 دولارًا للبوشل، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، إذ تغرق السوق بالمحاصيل البرازيلية القياسية، التي تم حصدها حديثًا، مما عوض المخاوف بشأن الإمدادات من الأرجنتين.

محصول الأرجنتين 25 مليون طن 2023

حافظت بورصة الحبوب في بوينس آيرس على توقعاتها لإنتاج فول الصويا لعام 2022/2023 عند 25 مليون طن، بعد التخفيضات الحادة، وحذرت من احتمال إجراء مزيد من التخفيضات، حيث ما يزال المحصول يتضرر، بسبب الجفاف الطويل.