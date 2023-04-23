مواعيد عمل جديدة في البنوك اعتبارًا من الأربعاء المقبل.. تعرف عليها

تعتزم البنوك المصرية، زيادة ساعات العمل اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، لتصبح 8 ساعات بدلاً من 4 ساعات كانت سارية في شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر أن تفتح البنوك أبوابها لاستقبال العملاء من 8.30 صباحاً حتى 3.50 عصراً.

عودة العمل في البنوك 8.30 صباحاً اعتباراً من الأربعاء

كان البنك المركزي المصري، قرر خفض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك لتصبح 4 ساعات فقط تبدأ في 9.30 صباحاً حتى 1.30 ظهراً، وذلك مراعاةً لمواعيد الإفطار.

6 أيام عطلة رسمية في البنوك المصرية

وقرر «المركزي» الأسبوع الماضي، تعطيل العمل في البنوك، اعتباراً من الخميس، وقفة عيد الفطر المبارك، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء، على أن يعاود النشاط يوم الأربعاء المقبل.

وتعد العطلة الحالية، هي الأطول في القطاع المصرفي منذ بداية العام الجاري، وذلك بسبب ضم عطلة عيد الفطر المبارك إلى عطلة ذكرى تحرير سيناء.