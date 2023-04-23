خدمات مجانية من البنوك حتى نهاية أبريل.. وخبراء: تخدم قطاعات كبيرة

تواصل البنوك المصرية، تقديم حزم من منتجاتها وحلولها المصرفية، بشكل مجاني حتى نهاية شهر أبريل الجاري، بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي» تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ودعم وصول جميع الفئات، خاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم وغيرهم إلى هذه الخدمات.

العديد من المزايا والعروض المجانية

وأعلنت بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، الزراعي المصري، التعمير والإسكان، قناة السويس، التجاري الدولي، البركة، الإسكندرية، ميد بنك، كريدي أجريكول، وغيرها من البنوك، تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، بدون مصروفات.

تشمل الخدمات المقدمة، فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا، وفتح محافظ إلكترونية، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من أغلب البنوك.

تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول للمنتجات

ويرى خبراء مصرفيون، أنّ مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، تستهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وقالوا لـ«الوطن» إنّ هذه المبادرة كفيلة بتقديم ما يلزم من الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، ما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إنّ اتساع عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي، يعني في المقابل ضعف الأسواق الموازية، إذ إنّ زيادة أعداد المتعاملين تضمن سيطرة أكبر للقطاع المصرفي، والسعي نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يماثل 60 لـ65% من الناتج المحلي الإجمالي.

اتساع قاعدة الشمول المالي

وأضاف أنّ المجتمع يتحول تدريجيًا من نقدي إلى غير نقدي، وهذا أحد أهم أهداف استراتيجية الشمول المالي، وذلك عبر زيادة التوعية بأهمية الخدمات المصرفية والمالية، والبداية بامتلاك حساب مصرفي، يمكن أن يكون السبيل للادخار الآمن والحصول على التمويل اللازم للمشروعات، علاوةً على أنّ اتساع قاعدة الشمول المالي من الأمور المشجعة على دخول المستثمرين الجدد إلى السوق المصرية.

الخبير المصرفي محمد بدره، قال لـ«الوطن»، إنّ البنك المركزي اتخذ العديد من الخطوات وما زال يعمل بجهد كبير في الفترة الحالية لدعم الشمول المالي، وجهوده بدأت منذ إطلاق بطاقة ميزة والتي أصبح يتم من خلالها صرف المعاشات ومرتبات العاملين في الدولة.

فتح حسابات للشباب بدون رسوم

وأشار إلى أنّ انتشار ماكينات الصراف الآلي في جميع محافظات مصر، يساهم بشكل كبير في الشمول المالي، وأنّ «المركزي» عمل خلال الفترة الماضية على إصدار التراخيص للشركات لاستخدام الدفع الإلكتروني، كما أنه في الوقت الحالي، يجري العمل على تعزيز خدمات الدفع من خلال بعض البرامج التي ستُطرح الفترة المقبلة، ولفت، إلى أن إتاحة فتح حسابات للشباب بدون رسوم أو قيود مثلما كان الوضع في السابق ساهم في ضم فئة كبيرة للشمول المالي.

تقدم ملحوظ فى معدلات الشمول المالي

وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (فى البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) البالغ عددها 65.4 مليون مواطن.