المركز السوري للزلازل: تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الأحد، تسجيل 11 هزة أرضية بدرجات متفاوتة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم، 9 هزات في لواء إسكندرون، تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، علاوة على هزة غرب طرطوس بـ 43 كيلومترا، شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزة غربي حمص بـ 29 كيلومترا.

وأضاف أن المحطات سجلت أيضا 6 هزات في تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.0 و3.0 درجة.