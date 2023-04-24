تطورات جديدة في ضبط عاطل كرداسة بأسلحة وكوكتيل من المواد المخدرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة طبنجة، بندقية آلية وكوكتيل من المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

بلاغ لقسم شرطة كرداسة

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من قسم شرطة كرداسة، يفيد بقيام عاطل بالاتجار في الأسلحة والمواد المخدرة بدائرة القسم.

التحريات عن الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادرة السرية، أكدوا صحة الواقعة، وأن المتهم «يوسف، عاطل، 40 عامًا»، يتخذ من دائرة القسم وكرًا للاتجار في المواد المخدرة.

القبض على المتهم

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم القبض على المتهم متلبسًا بحوزته 10 كيلوجرامات من مخدر البانجو، كيلو من مخدر الآيس، طبنجة، بندقية آلية، 41 طلقة آلية مما تستعمل على ذات السلاح، و5 خزائن آلية، ومبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه.

اعترافات المتهم

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.