الإعدام للمتهمين بقتل مزارع رميا بالرصاص في كرداسة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل وحداد مُسلح لإدانتهما بقتل فلاح بأعيرة نارية بسبب خلافات بينهما في منطقة كرداسة بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين هاني لويس عبدالملك وعنتر عبد الوهاب دولاتي.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 5706 لسنة 2022 جنايات كرداسة، قيام المتهمين «أدهم. ع، 25 عامًا، حداد مُسلح»، «حسن. ط، عاطل» في مايو من العام الماضي 2022، بقتل المجني عليه «خالد. ع، فلاح» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وانتهت بالقتل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه بعد حدوث مشادة كلامية بينهما في اليوم السابق ليوم وقوع الجريمة.