8 نصائح للتعامل مع المتعاطين الجدد للمخدرات.. منها إقناعهم بالعلاج

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن جميع المدمنين من خلال الخبرة العملية والإكلينيكية يؤكدون أنهم «يريدون أحد يسمعهم» معني ذلك أنهم يريدون الاهتمام، يريدون الاحترام، يريدون الوقت والعناية، وإذا لم يجدوا من يسمعهم في البيت فسوف يبحثون عمن يسمعهم خارج البيت.

«الوطن» تستعرض 9 نصائح للتعامل مع متعاطي مخدرات جدد، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

9 نصائح للتعامل مع المتعاطين الجدد

1- الرسالة التي يجب أن تصل إلي الابن المدمن في البداية أننا نحبك وأنك إذا استمريت في هذا الطريق فسوف تموت،وهذا ما لا نرضاه لك لأننا نحبك.

2- الخطوة الثانية إقامة العلاقة بين المدمن والمحيطين به، لابد من إذابة الجليد الذي كان يغلف المشاعر

3- على الأسرة أن تعمل كفريق، كل فرد داخل الأسرة لابد أن يكون له دور.

4- الحوار مع المدمن الجديد يخلق اهتمامات مشتركة يخلق الاحترام بين الجميع.

5- المريض في البداية يحتاج إلي قدر من الحزم، يحتاج إلي سلطة علىا في بداية العلاج (أب أوأم أوكلاهما).

6- الأسرة تؤكد للأبن إنك لم تخطط لإدمانك ولكنك انزلقت، ويجب أن تنتهز الفرصة للعلاج قبل أن تنغمس في التعاطي.

احتواء المريض

7- الفترة الأولي في التعاطي يطلق علىها شهرعسل، فالمريض يأخذ منها متعة أكثر منها خسائر، خسائر الإدمان كثيرة للغاية نهايتها الموت لاقدر الله.

8- على الأسرة احتواء المريض وإقناعه بالتوجه للعلاج بالخط الساخن المجاني، وبه برنامج علاجي متكامل.

9- لا داع لتأخير العلاج والسرعة في دمجه مع مجموعة مرضى قدامى (متعافين) لإكسابه خبرات المرضي القدامي وعدم تكرار تجاربهم.