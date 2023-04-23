مبادرة «رمضانك صحة»: قدمنا خدمات لـ23 ألف مستفيد في الشهر الكريم

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر عن حصيلة مبادرة «رمضانك صحة لكل العيلة» التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك منذ نهاية شهر مارس الماضي، إذ قدمت خدماتها لـ23 ألف منتفع منزليا وتسليم العلاج الشهري لهم، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والذين لا يستطيعون الوصول إلى الوحدات والمراكز الصحية مثل حالات السمنة المفرطة أو الإعاقة وغيرها من الحالات اللازمة.

التوعية والتثقيف الصحي

وجرى تقديم التوعية والتثقيف الصحي، خلال الرعاية الطبية المنزلية والمجانية للمبادرة من قبل الفريق الطبي، وعلى نحو متصل فقد جرى إحالة الحالات الطارئة المكتشفة أو التي تستدعي العرض علي تخصصات متقدمة للفحص والعلاج بالمستشفيات التابعة.

توجيه الشكر للفرق الطبية والعاملين

ووجهت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين الذين تقدموا للعمل خلال المبادرة وخلال ساعات الصيام يوميا.

خطة للتأمين الطبي

وفي سياق منفصل، وضعت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، خطة للتأمين الطبي، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المستشفيات والوحدات الصحية وهيئة الإسعاف جاهزيتها لاستقبال أية حالات طارئة.