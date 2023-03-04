اتحاد عمال مصر: زيادة رواتب القطاع الخاص بعد صدور قانون العاملين بالدولة

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، الحصول على زيادة الـ1000 جنيه على المرتبات التي أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عنها خلال الأيام الماضية ضمن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

صدور مشروع القانون

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه فيما يخص رواتب القطاع الخاص وموقف العاملين في القطاع من الزيادة، ننتظر بعد توجيهات الرئيس السيسي صدور مشروع القانون الذي تعده الحكومة والخاص برفع أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبعد ذلك يكون النظر في زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص.

إجراءات الزيادة

وأضاف البدوي لـ«الوطن» أن مشروع القانون الخاص بزيادة الرواتب، سيوضح الإجراءات التي سيتم على أساسها صرف الحد الأدنى للزيادة وهي 1000 جنيه.

زيادة العاملين بالقطاع الخاص

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن تنفيذ أي زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تأتي بعد زيادة العاملين بالجهاز الإداري بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كان الرئيس السيسي، قد وجه بتعجيل إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.