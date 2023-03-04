رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: مفاوضات مع القطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين

كتب:

شريف سليمان
07:06 م | السبت 04 مارس 2023
الإعلامي عزة مصطفى

الإعلامي عزة مصطفى

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الزيادات الجديدة في الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، ستطبق على جميع عمال مصر، لكن بطرق مختلفة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، يتولى التشاور مع أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، لمعرفة قدرتهم على زيادة أجور العاملين لديهم.

واستطرد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القطاع واجه العديد من المصاعب خلال الفترة الماضية، ويلتمس له العذر، حيث إن الرئيس السيسي تدخل لحل العديد من المشكلات التي واجهت القطاع الخاص.

وأكد مجدي البدوي، أنه في حال تحسن الأوضاع مع القطاع الخاص، فإنه لن يتأخر في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به.

اقرأ المزيد:

اتحاد عمال مصر: زيادة رواتب القطاع الخاص بعد صدور قانون العاملين بالدولة

اتحاد نقابات عمال مصر ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: المشروعات التنموية في الصعيد إعجاز بكل المقاييس

نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بـ صالون التنسيقية: الأجر العادل حق كل عامل

نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ محمد علي خير: مهلة لشركات القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور

نائب رئيس «عمال مصر»: تطبيق اتحاد الصناعات الحد الأدنى للأجور يساهم في استقرار مجتمعي

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: تنظيم «ملتقى الصناعة» يؤكد حرص الدولة على التوطين
بقلم شريف سليمان