نائب رئيس اتحاد عمال مصر: مفاوضات مع القطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الزيادات الجديدة في الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، ستطبق على جميع عمال مصر، لكن بطرق مختلفة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، يتولى التشاور مع أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، لمعرفة قدرتهم على زيادة أجور العاملين لديهم.

واستطرد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القطاع واجه العديد من المصاعب خلال الفترة الماضية، ويلتمس له العذر، حيث إن الرئيس السيسي تدخل لحل العديد من المشكلات التي واجهت القطاع الخاص.

وأكد مجدي البدوي، أنه في حال تحسن الأوضاع مع القطاع الخاص، فإنه لن يتأخر في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين به.