هل تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة بعد إجازة العيد؟.. خبير مصرفي يجيب

شهد القطاع المصرفي المصري في الفترة الأخيرة، تحركات في أسعار الفائدة من خلال طرح عدد من البنوك شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصر رفع أسعار الفائدة 2%.

13 بنكًا طرحوا شهادات جديدة

ووصل عدد البنوك التي قامت بطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد 13 بنكًا، كان آخرها بنك التنمية الصناعية، الذي أعلن عن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 39%، في 17 أبريل 2023.

ويراقب المواطنون، أخبار القطاع المصرفي المصري، بشكل مستمر وتحديدًا أسعار الفائدة، وهل ستقوم البنوك بطرح شهادات جديدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك أم لا؟.

وفي هذا السياق، قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إنه مع استقرار الأوضاع عالميًا ومحليًا نتوقع انحسار أرقام التضخم، في ظل السياسات المتبعة من تنوع مصادر سلاسل الامداد والاستدارة شرقا إلى تجمع البريكس.

وأضاف حافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العائد على شهادات الادخار الحالية جاذب، لأن معدلات التضخم المرتفعة حاليا، مؤقتة.

طرح شهادات لشريحة معينة من العملاء

وتابع الخبير المصرفي، في ضوء تنوع الاتجاهات والأدوات والتي من شأنها المساهمة في مواجهة معدلات التضخم، هناك احتمالية لطرح شهادات ادخارية بعائد أعلي من المعلن حاليا، تكون مخصصة فقط لاستهداف شريحة معينة من العملاء لتحفيزهم على التنازل عن الدولار والاستفادة من العائد المرتفع من الشهادات الادخارية.

الطروحات الحكومية بالبورصة

وأشار إلى أنه على صعيد متصل بشأن تنوع الأدوات المتنوعة، وهو استعداد الدولة لخطة الطروحات الحكومية بالبورصة، والتي من شأنها امتصاص المزيد من السيولة من السوق وتوفير تدفقات نقدية داخلة من العملات المحلية الأجنبية للدولة، وتعزز الموازنة العامة فضلا عن تقليل الفجوة التمويلية.

السياسة النقدية للبنك المركزي

ويرى الخبير المصرفي، بشكل عام أنه ليس في مقدور السياسة النقدية الصادرة من البنك المركزي وحدها مجابهة الآثار السلبية للأزمات العالمية الحالية، ولكن يتوجب تطابق مع أدوات وتوجهات السياسة المالية الصادرة من الحكومة.