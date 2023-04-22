الوزارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. جولات ميدانية وأنشطة خدمية

توالت الجولات الميدانية والأنشطة والخدمات المتميزة التي قدمتها الوزارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك للمواطنين، حيث أعلنت الوزارات اليوم عن حزمة أنشطة من الخدمات وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خاصة المتعلقة بالسلع الغذائية والمخابز والمستشفيات والوحدات الصحية.

فحص مليون و930 ألف سيدة

في صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون و930 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» تحت شعار «100 مليون صحة» منذ انطلاقها في مارس 2020، كما أعلنت عن اعتماد مستشفى دار الشفاء طبقاً لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دولياً، وتقديم المبادرات الرئاسية خدماتها المجانية لـ 11.5 مليون فرد خلال الربع الأول من عام 2023.

أما عن الأنشطة الخدمية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تضع تمويل المشروعات متناهية الصغر على رأس أولوياتها لمجابهة الفقر وللتخارج من برامج الدعم النقدي والالتحاق بسوق العمل، مُعلنة توفير 940 مليون جنيه قروضًا دوارة لتمويل 270 ألف مشروع متناهي الصغر يقوم بتنفيذها فئات أولى بالرعاية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية

اشتملت أنشطة ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الوزارات، تأكيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على الاستمرار فى تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض وزيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق تنمية مستدامة.

وفق وزير البترول، بلغ الإنتاج المحلي لمنظومة صناعة البتروكيماويات نهاية العام المالي الماضي ما يزيد عن 4.3 مليون طن، بالمقارنة بحوالي 2.1 مليون طن فى عام 2016/2015.

تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي

في النواحي المالية، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع مخاوف الاحتياجات التمويلية الخارجية، مؤكداً على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

كما أعلن وزير المالية، عن تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، وتحقيق نمو قوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق، مؤكداً حرص الوزارة على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال «وثيقة ملكية الدولة».

توجيهات بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة اليوم، حيث وجَّه وزير الزراعة، السيد القصير، باتخاذ كل الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي، حيث وجَّه قطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي باتخاذ كل الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

المرور الدائم على المخابز والأسواق

وفي وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرت غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المديريات بمتابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين في جميع المحافظات، حيث وجه وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بالمرور الدائم على المخابز والأسواق ‏والمستودعات ومحطات الوقود.

على مستوى البروتوكولات، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة بهية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى عن طريق الأشعة.

أيضاً اشتملت أنشطة الوزارات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إعلان وزارة الموارد المائية والري الاستمرار في رفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، فضلاً عن تشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال.

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير فرصتين للتوظيف بالمكتب الفني للسيدة وزيرة الهجرة، موضحة أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجاري، لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار «ميدسي».

تقدّم أعمال تنفيذ محطات المرحلة الثالثة للمترو

وفي قطاع النقل والمواصلات، أعلنت وزارة النقل، عن تقدم الأعمال في تنفيذ محطة جامعة القاهرة بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، ومحطة جامعة الدول ومحطة التوفيقية ومحطة الدائري بالجزء الثاني من المرحلة.

وفي قطاع التعليم، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحقيق جامعة الإسكندرية الأهلية مراكز متقدمة في مسابقة «عباقرة الأهلية»، مؤكداً أن الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لبناء شخصية الطلاب، وأعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، عن حصول كلية الحاسبات وعلوم البيانات على المركز الأول في مسابقة عباقرة طلاب جامعة الإسكندرية الأهلية.