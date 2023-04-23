إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بحلوان

شهد طريق الكورنيش بحلوان في محافظة القاهرة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة

وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بشارع كورنيش النيل في المعصرة بحلوان، بسبب اختلال عجلة السيارة والسرعة الزائدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برفقة سيارات الإسعاف، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوّعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم التحفظ على المركبة وإزالة آثار الحادث بالطريق وفتحة مرة أخرى، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.