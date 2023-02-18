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إصابة شخص بكسور أثناء عمله في أحد المطاحن بقنا

كتب:

رجب آدم
01:02 م | السبت 18 فبراير 2023
مستشفى قنا

مستشفى قنا

أصيب شخص اليوم السبت، بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث في أحد مطاحن مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة 

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات بمحافظة قنا، يفيد إصابة شخص إثر حادث بريمة الصوامع في أحد المطاحن بمدينة نجع حمادي.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة خلف أحمد أمين، 42 عامًا، مقيم الشرقي بهجورة الكلح، بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث بريمة الصوامع في أحد مطاحن نجع حمادي. 

نقل المصاب للمستشفى

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، قبل أن يتقرر تحويله إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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