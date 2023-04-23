5 أحداث اقتصادية مهمة ينتظرها المصريون بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

ينتظر المصريون مجموعة من القرارات الاقتصادية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك خلال شهري أبريل ومايو 2023، أبرزها تطبيق الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات والمقرر صرفها ضمن مرتبات ومعاشات شهر مايو 2023.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، 5 قرارات اقتصادية سيتم، الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، من شهر أبريل وشهر مايو 2023.

اجتماع البنك المركزي المصري

من المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، للنظر في تحديد مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد القرار الأخير برفع أسعار الفائدة 2%.

صرف مرتبات شهر مايو بالزيادة الجديدة

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، ليكون خلال 18 و21 و22 و23 و24 مايو 2023، بينما تحدد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 مايو 2023.

صرف معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة

وتزامنا مع قرب نهاية شهر أبريل الجاري، ينتظر المستفيدون من المعاشات، موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل، دون تبكير لصرف المعاشات، وفقا لما أعلنته الجهة المعنية مؤكدة أن عملية الصرف تبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بأيام.

إعلان أسعار الحديد لشهر مايو

يترقب سوق البناء المصري، الإعلان عن الأسعار الجديدة للحديد الخاصة بشهر مايو، مع توقعات باستقرار الأسعار.

طرح وحدات سكنية جديدة

أعلن اللواء وليد البارودي، القائم بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، عن طرح ما يقرب من 240 وحدة سكنية بحالة متوسطة التشطيب بأسعار تنافسية، مع وجود تيسيرات كبيرة للسداد، فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، في أفضل الأماكن الممكنة.