رئيس حي فيصل بالسويس يتابع جهود إصلاح كسر خط مياه الشرب بأكتوبر

تابع اللواء محمود بغدادي، رئيس حي فيصل بمحافظة السويس، الجهود المبذولة، لإصلاح كسر بخط مياه الشرب، بمدينة 24 أكتوبر التابعة للحي، الذي تعرض للكسر اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك

متابعة ميدانية لإصلاح كسر خط مياه بالسويس

حيث تفقد رئيس حي فيصل، بمحافظة السويس، مدينة 24 أكتوبر، وموقع كسر خط المياه، وتابع أعمال شفط المياه والإصلاحات والتي يجريها فريق فني تابع لطوارئ المياه، بهيئة قناة السويس، حيث تم إغلاق محابس المياه، عن المنطقة لحين الانتهاء من الإصلاح تماماً.

عمليات شفط المياه الناتجة عن الكسر

وتابع رئيس حي فيصل، العمليات التى أجريت لشفط تجمعات المياه، بواسطه عربات الكسح وماكينات الشفط النقالة حتى تتم أعمال الإصلاح، وأكد رئيس الحي خلال متابعته الميدانية الوقوف على الأعمال على إزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من الإصلاح مع إعادة الشيء لأصله بالطريق، وتمهيد الطريق وإعادته لما كان عليه، عقب الانتهاء من إصلاح الكسر.

وأعلنت رئاسة حي فيصل أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر.