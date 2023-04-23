حالة الطقس في السعودية.. 10 مناطق تعاني من سقوط الأمطار الرعدية

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة ما بين اليوم الاثنين 23 أبريل، وحتى الخميس 27 من نفس الشهر، والذي يتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط الأمطار الرعدية على بعض المناطق بالمملكة السعودية.

هيئة الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار في مناطق من السعودية

وبحسب هيئة الأرصاد فإنه يستمر هطول سقوط الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وجاءت تفاصيل الطقس كالآتي:

وتشهد مناطق عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة، نجران، القصيم، الرياض، حائل، سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس المقبل.

بينما تشهد مدينة تبوك سقوط أمطار غزيرة يوم الاثنين فقط، وتستمر فرص سقوط الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء في المدينة المنورة.

حالة الطقس في السعودية

وتشهد المناطق بالمملكة العربية السعودية أن سرعة الرياح تصل إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى جريان السيول.

وتشهد بعض المناطق اليوم الاثنين هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

بينهما في مناطق من القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية، ترتفع فيها نسب هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والرمال.

ويتوقع خبراء الأرصاد تكون الشبورة المائية في الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.