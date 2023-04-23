توضيح عاجل من «البحوث الفلكية» بشأن هلال العيد.. هل ظهر بموعده؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة موعد هلال عيد الفطر المبارك، عبر عدد من الصور نشرها على الصفحة الرسمية له، قائلا: «‏صور من أمس لهلال اليوم الثاني من شوال، مؤكداً صحة الحسابات الفلكية وقرار اللجان الشرعية بأن الجمعة 21 أبريل هو الموافق لـ1 شوال.. كل عام ومصر بخير».

الحسابات الفلكية أكدت موعد العيد ورؤية هلال شهر شوال

وأكد المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحسابات الفلكية أكدت موعد العيد ورؤية الهلال لشهر شوال من خلال بعض الصور جرى التقاطها بواسطة علماء المعهد بمختلف المراصد، لينفي ما تردد من شائعات حول رؤية هلال عيد الفطر 2023 من عدمه.

وفي السياق ذاته، أوضح المعهد أن موعد وقفة عرفات 2023، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري 2023 وفقا للحسابات الفلكية، على أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2023 سيوافق يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.