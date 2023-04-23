«درجات أم الوان»؟.. ضوابط انتقال طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، القرار رقم 167 لسنة 2022، والذي تضمن طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي من خلال احتساب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب في صورة ألوان تحدد مستوى الطالب ومدى اكتسابه المهارات والمعارف المطلوبة.

احتساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين

ووفقاً لقرار الوزارة، يتم احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية:

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني.

4 ألوان لتقييم نجاح الطالب

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

ـ اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعـض الدعم (مـن 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).