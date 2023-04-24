برامج وأنشطة متنوعة في نادي سوهاج الرياضي احتفالا بعيد الفطر

استقبل نادي سوهاج الرياضي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك عددًا كبيرًا من الرواد، حيث احتفلوا بالعيد ضمن مبادرة «العيد أحلى» التي قدمها النادي، ولتي شملت مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والملاهي.

ويأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على دور الهيئات الشبابية والرياضية في جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات، وتوفير حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تناسب كافة الأعمار والفئات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد، وكيل الوزارة، وتحت متابعة محمد زكريا محمد، وكيل المديرية للرياضة، تنطلق مبادرة «العيد أحلى» للعام الثاني على التوالي، بعد نجاح كبير شهدت فيه الهيئات الشبابية والرياضية بجميع محافظات مصر.

توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بمراكز الشباب

وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

تطوير أداء الهيئات الشبابية والرياضية في سوهاج

وتعد مبادرة العيد أحلى هي إحدى المبادرات التي تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تطوير أداء الهيئات الشبابية والرياضية، سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي، أو في تطوير البرامج والأنشطة، وذلك بهدف بناء شخصية مصرية متكاملة وقادرة على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وبهذا الصدد، أطلقت وزارة الشباب والرياضة هاشتاجا لتسليط الضوء على نجاح المبادرة ودور الهيئات الشبابية والرياضية في جذب الجمهور وتقديم الأنشطة والفعاليات المتنوعة للمجتمع.