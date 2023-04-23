«الجيل» يشيد برفع موازنة الحماية الاجتماعية: التخفيف عن المواطن هدف رئيسي للدولة

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلاً من 358.4 مليار جنيه.

وأشار الشهابي إلى أنها تستهدف التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد انعكاسا الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا، مؤكداً أن تلك الزيادة التي حدثت ستمكِّن المواطن من مواجهة الموجة التضخمية العالمية التي تشهدها كل دول العالم الغنية والفقيرة على السواء.

التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية

واضاف الشهابي ان الزيادة التي أمر بها الرئيس ستمكن من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة.

وضرب رئيس حزب الجيل مثلا لما يقول لما قرره الرئيس من رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه التى ستتوزع كل موازنات الحماية الاجتماعية ومنها دعم السلع التموينية بمبلغ 127.7 مليار جنيه ودعم المواد البترولية بمبلغ 119.4 مليار جنيه ودعم ميزانية العلاج على حساب الدولة بحوالى 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم الإسكان الاجتماعي ودعم للتأمين الصحي ودعم وتنمية الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية وزيادة مساهمات صناديق المعاشات.

التخفيف عن المواطنين

وأكد رئيس حزب الجيل أن تلك الزيادات فى موازنات الحماية الاجتماعية تأتى بعد شهور قليلة من قرارات الرئيس برفع مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات تقول إن تخفيف من معاناة المواطنين هدفاً دائما للرئيس وأنه يعمل لذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تمر بها البلاد.