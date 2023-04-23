حزب الجيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

هنأ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

التاريخ المصري حلقات مترابطة عبر الزمان

وأشار حزب الجيل في بيان له إلى أن التاريخ المصري حلقات مترابطة عبر الزمان، وملحمة تحرير سيناء واستعادتها كاملة حلقة من هذه الحلقات التي رفع فيها الشعب شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة موفرا لها كل إمكاناته، مؤمنا بمقولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وهي المقولة التي حولها الرئيس السادات إلى قرار بعبور الجيش المصري قناة السويس واجتياح خط بارليف في السادس من أكتوبر 1973، مسجلا أعظم انتصارات الأمة العربية في العصر الحديث ومناديا بالسلام بعد الانتصار ويستعيد به سيناء العزيزة في اتفاقية وقعها في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحرب ضد الإرهاب بشبه جزيرة سيناء

وتابع رئيس الجيل في بيانه: «وكان من ضمن هذه الحلقة معركة تحرير طابا وهي معركة كاملة شاركت الدبلوماسية المصرية، قواتنا المسلحة ومعهما أساتذة القانون في الجامعات المصرية للدفاع عن مصرية طابا في التحكيم الدولي، وتنتصر محكمة العدل الدولية لنا وتحكم بأن طابا مصرية»، وأضاف أن آخر تلك الحلقة انتصار القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب بشبه جزيرة سيناء.