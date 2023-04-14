عضو حزب أوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: سقوط باخموت لا يعني نهاية الحرب

قال رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن سقوط مدينة باخموت في أيدي القوات الروسية لا يعنى خسارة أوكرانيا للحرب، متابعًا: «سنقف ونحرر أراضينا.. نحن نعلم جديدًا أن مدينة باخموت أوكرانية بامتياز، وأن سيطرة الجيش الروسي عليها هو احتلال لهذه البلد، ونحن ندافع عن كل شبر من الأراضي الأوكرانية حتى آخر رمق»

وحول الموقف الميداني، أوضح «أبو شمسية لـ القاهرة الإخبارية، أن نهر باخموت يقسم المدنية إلى نصفين، تتمركز القوات الأوكرانية على ضفته الغربية، بينما تتواجد القوات الروسية في الجهة الشرقية.

وتعجب عضو حزب البتريوت الأوكراني من موقف موسكو، قائلًا: «لا أعلم لماذا كلما تقدمت القوات الروسية مترًا واحدًا يخرجون بتصريحات عن السيطرة على المدينة بأكملها»، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يروج أن مدينة باخموت مثل معركة ستالينجراد إبان الحرب العالمية الثانية.

سخرية من روسيا

وسخر «أبو شمسية»، من روسيا التي تصف نفسها بأنها ثاني أقوي جيش في العالم والتي ادعت مع بدء الحرب أنها قادرة على احتلال العاصمة كييف في ثلاثة أيام، واليوم لا تستطيع أن تسيطر على بلدة مثل باخموت التي لا يتجاوز عدد سكانها 90 ألف نسمة، فكيف لهم أن يروجوا أنهم قادرون على احتلال أوكرانيا بأكملها.

انسحاب القوات الأوكرانية من بعض أراضي باخموت في وقت سباق

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت انسحاب القوات الأوكرانية من بعض الأراضي في مدينة باخموت (شرقي البلاد)، تحت وطأة هجوم روسي كثيف، ونقلت «رويترز»، عن وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث يومي لمعلومات المخابرات، أن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت، مع شن روسيا هجومًا جديدًا هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين الماضيين.