إيرادات فيلم «ساعة إجابة» تحتل المركز السابع والأخير

احتلت إيرادات فيلم «ساعة إجابة» بطولة سليم مصطفى، المركز السابع والأخير في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث نافس على الإيرادات 7 أعمال سينمائية.

إيرادات فيلم «ساعة إجابة»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «ساعة إجابة» حقق 174 ألفا و838 جنيها واحتل المركز السابع والأخير بين الأفلام المنافسة خلال ثاني أيام موسم عيد الفطر.

فيلم «ساعة إجابة»

فيلم «ساعة إجابة» بطولة سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال، أحمد طلعت ومن تأليف أحمد شيكو، شيرين علاء، مصطفى خضر، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل يعيش في عوالم مختلفة، وفي كل مرة يكون مع أسرة مختلفة ويواجه كثير من المواقف الغريبة بحثا عن العالم المثالي.