«الزراعة»: 250 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة خلال عيد الفطر

تواصل الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة، العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وقامت أجهزة الوزارة بإزالة محاولات التعدي على الأراضي الزراعية، وتواصل غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، المتابعة مع مديريات الزراعة بالمحافظات لرصد أي حالات للتعدي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

ووجّه وزير الزراعة، بإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية بعد إزالة آثار التعديات وإحالة المخالفين لجهات التحقيق طبقا للقانون الجديد الذي يغلظ عقوبة التعديات على الأراضي الزراعية مع اعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

استمرار عمل الحجر الزراعي في المواني والمنافذ ومحطات التعبئة

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلية والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في المواني والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وتواصل وزارة الزراعة متابعة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في محطة البحوث الزراعية بالجميزة في محافظة الغربية وفي الصوب الزراعية بمدينة قها محافظة القليوبية، وكذلك تواصل الإدراتان المركزيتين لإنتاج وفحص التقاوي متابعة الحقول واستلام تقاوي الإكثار للمحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن

واستقبلت الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة بالمحافظات، روادها من المواطنين، وعلى رأسها حدائق الحيوان، الأورمان، الأسماك، منذ الساعات الأولى لصباح أول ايام عيد الفطر حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد، إذ جرى تقديم جميع الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير جميع سبل الراحة للزائرين، إذ بلغ إجمالي عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الأيام الثلاثة الأولى أكثر من 250 ألف زائر.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710 على مدار الساعة.