«الزراعة»: تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين في جميع محافظات

قال الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الإدارة تقوم بتنفيذ خدماتها من خلال 226 مركزا ارشاديا تم تطويرها وهي عبارة عن مباني مجهزه بالقاعات ووسائل للعرض، لافتا إلى أن تلك المباني تتواجد في جميع المحافظات في القري والمدن وهي قريبه من المزارعين ولزيادة فاعليه هذه المراكز الإرشادية ورفع الكفاءة تم تطويرها.

تنفيذ خريطة محصولية لمراكز الإرشاد الزراعي

وأضاف أنه بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة، تم تنفيذ خريطة محصولية لمراكز الإرشاد الزراعي للمراكز الارشادية على مستوي الجمهورية وذلك عن طريق تحديد المحاصيل الأشهر التي تزرع حول كل مركز إرشادي لتوجيه النشاط الإرشادي الذي يناسب كل مركز لزيادة الفاعلية والاستفادة للمزارعين.

وأوضح أنه تم وضع خطة عمل من خلال الإدارة المركزية للإرشاد للندوات الإرشادية للمحاصيل الصيفية المختلفة وكذلك للأنشطة الزراعية الأخرى يتم تنفيذها من خلال هذه المراكز الإرشادية بالاستعانة بالزملاء الباحثين من المعاهد المختلفة كي يستفيد المزارعين في شتى الأنشطة الزراعية.

ندوات إرشادية عن المكافحة المتكاملة للحشائش

وأكد رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي أنه خلال شهر أبريل الحالي تم تنفيذ ندوات إرشادية عن المكافحة المتكاملة للحشائش المحاصيل الصيفية في 22 محافظة وندوات إرشادية لإنتاج ومكافحة أمراض الفاصوليا في 7 محافظات وندوات إرشادية لإنتاج وتسويق فول الصويا في 13 محافظة وإنتاج فول الصويا محملاً مع المحاصيل الأخرى في 13 محافظة وندوات إرشادية لمزارعي القطن تنفذ في 13 محافظة وأخرى لمحصول الشعير نفذت في 14 محافظة وندوات لتحميل القطن والسمسم تم في 5 محافظات، كما تم تنظيم 6 أيام حصاد للكتان في 6 محافظات وتم عقد 40 مدرسة حقلية للقمح في 23 محافظة.