يسرا اللوزي: كره الجمهور لشخصية «شيري» دليل على نجاحها

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، تفاصيل مشاركتها في مسلسل «جميلة» الذي قدمت فيه شخصية «شيري» وعرض في موسم رمضان الماضي على شاشة قناتي «سي بي سي» و«أون»، إذ ذكرت أنها جلست مع السيناريست أيمن سلامة وحكى لها فكرة شخصية شيري وكيفية تناولها لأن الحلقات كلها لم تكن مكتوبة.

يسرا اللوزي: الجمهور كرهني في شخصية «شيري»

وأضافت «اللوزي»، خلال حوارها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويعرض على شاشة «الحياة»، أنها تفاجأت بالدور فور عرضه عليها لذلك كان دورها مكروه من قبل المتابعين: «كره الجمهور لشخصية شيرى دليل على نجاحها، وكنت بشوف نجاح المسلسل في عيون الناس».

يسرا اللوزي: تورمستات الشر عندى مش شغالة

وتابعت الفنانة يسرا اللوزي: «اتخضيت إزاى هعمل الشخصية دي بملامحها وطريقتها، وحدث تواصل بيني وبين سامح عبدالعزيز المخرج، وقال لي ما تقلقيش وأنا أحييهم على جرأتهم في المسلسل، وهما ساعدونى كتير، وأصعب يوم لي هو أول يوم تصوير لأني مش متعودة على أدوار الشر لأن تورمستات الشر عندى مش شغالة».