يسرا اللوزي: كنت مرعوبة من شخصية شيري في مسلسل جميلة

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن الفنانة ريهام حجاج هي التي رشحتها لدور شيري في مسلسل جميلة.

وتابعت يسرا اللوزي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «أنا في الطبيعة طيبة زي ما الناس بتشوفني كده، وأنا جلست مع السيناريست أيمن سلامة وحكى لي فكرة شخصية شيري وكيفية تناولها لأن الحلقات كلها لم تكن مكتوبة، وأنا اتخضيت ازاي هعمل الشخصية دي بملامحها وطريقتها، وحدث تواصل بيني وبين سامح عبد العزيز المخرج، وقال لي ما تقلقيش، وأنا أحييهم على جرأتهم في المسلسل، وساعدونى كتير، وأصعب يوم لي هو أول يوم تصوير لأني مش متعودة على أدوار الشر».

يسرا اللوزي وخوفها من شخصيتها في جميلة

وتابعت اللوزى: «كره الجمهور لشخصية شيري دليل على نحاجي، وخايفة الشخصية دي تكمل معايا، وعمري ما كنت برفع حواجبي بقيت في الكواليس بعد التصوير كل شوية أرفع حاجب».

يسرا اللوزي وردود الفعل على مسلسل جميلة

واختتمت بأنها سعيدة بردود الفعل الرائعة على المسلسل بشكل عام، وشخصية شيري بشكل خاص، والعمل ضم نخبة من الفنانين الرائعين وسادته أجواء المحبة والتفاهم.