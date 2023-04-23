مؤلف يحيى وكنوز: «المتحدة» حملتنا مسؤولية عمل ضخم.. وحققنا نجاحا كبيرا

أكد محمد عدلي مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحا كبيرا: «وعمل لنا أرضية لتقديم الجزء الثاني، ما حملنا مسؤولية من الجمهور، والشركة المتحدة، التي حملتنا القيام بعمل كبير يشهده العالم العربي، والذي أثر على لغة الحوار عند أطفالنا».

الإعداد للجزء الثاني من يحيى وكنوز

وأضاف محمد عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «بدأنا من آخر حلقة في الجزء الأول معالجة الجزء الثاني، وجلسنا عدة مرات وراجعنا الورق والمضمون، والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا نجاحا كبيرا».

الأطفال جمهورنا الأول

وتابع عدلي: «جمهورنا الأول الأطفال، وكان الحوار الموجه للطفل يشغلنا، وخاصة مع تطور الزمن، وحتى لا نشعر الطفل بإجباره أو إلزامه أو أمره أو نهيه، ولكن بتوصيل المعلومة له بشكل مبسط، وكان لدينا تحدٍ كبير في تحويل قصة ملك عظيم لعمل درامي للأطفال».