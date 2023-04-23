استرداد 150 فدان من أراضي أملاك الدولة في مركز مطاي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، عن استرداد 150 فدان بالظهير الصحراوي الشرقي، ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات بالبناء المخالف واسترداد أراضى أملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استرداد 150 فدان بالظهير الصحراوي

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي في شمال محافظة المنيا، أنه تم تنظيم حملة مكبرة لاسترداد 150 فدان بالظهير الصحراوي الشرقي بزمام قرية أبو عزيز، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدة المحلية لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق أحكام القانون.

إزالة تعديات في مركز سمالوط

وفي وقت سابق أعلنت الوحدة المحلية في مركز سمالوط، عن إزالة 22 حالة تعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، ضمن خطة المحافظة للتصدي لحالات التعديات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال التواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة بزمام كل مركز.

من جانبه، أوضح سعيد محمد رئيس المركز، انه تم إزالة 22 حالة تعدي بالبناء، منها 12 حالة فكه خشبية بحي شمال المركز، وحالتي بحي شمال المركز، و8 حالات بقري (طحا – البيهو – اسطال)، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في رصد حالات التعديات وتطبيق أحكام القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.