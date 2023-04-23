مصرع موظفة وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

لقيت موظفة مصرعها وأصيب 3 أشخاص «أب واثنين من أولاده» اليوم في محافظة الدقهلية، أثر وقوع حادث أليم، بعد اصطدام توكتوك بسيارة ربع نقل، على الطريق الفاصل بين قريتي ميت غراب وطنبول، بمركز السنبلاوين، وجري نقلهم إلى المستشفى العام.

إخطار بوقوع حادث تصادم في الدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بمصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص، أثر حادث أليم وقع علي الطريق بين قريتي ميت غراب وطنبول، وتم نقلهم إلي المستشفى العام، وإيداع الجثة بالمشرحة، وإسعاف المصابين.

مصرع موظفة وإصابة أب واثنين من أولاده

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين مصرع «هدي إبراهيم» 40 عام، وتعمل موظفة بالوحدة المحلية بطنبول القديمة، وإصابة أب واثنين من أولاده وهم: «محمد السيد أبو المعاطي» 55 عام سائق التوكتوك، و« زياد محمد السيد أبو المعاطي» 24 عام، ويعمل عامل من قرية قرقيرة، و« أحمد محمد السيد أبو المعاطي» 19عام، طالب بالفرقة الأولى بكلية النظم والمعلومات بالسلاب.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهم، فوجدوا مصرع السيدة، وإصابة ثلاث، وتم نقلهم إلي مستشفى السنبلاوين العام، وإيداع الجثة في المشرحة، ونقل المصابين لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم

وحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.