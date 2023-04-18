سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني: سنشن هجوما مضادا عندما نكون مستعدين

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أن أوكرانيا ستشن هجومها المضاد عندما تكون مستعدة وأنها مسألة وقت فقط ليتم تحقيق مستوى الاستعداد اللازم.

تصريحات سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني لـ«أسوشيتيد برس»

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتيد برس»، إن حلفاء أوكرانيا يساعدون الحكومة على تحقيق مستوى المعدات التقنية اللازمة لشن الهجوم من خلال تسليم مركبات مدرعة ثقيلة وذخيرة.

وأعرب عن إحباطه من أن المسؤولين في بعض الأحيان من الدول الحليفة يعدون بشيء واحد ويفعلون شيئا مختلفا تماما، دون ذكر التفاصيل.

تسريب استخباراتي أمريكي كبير

وأكد دانيلوف ما قاله قادة أوكرانيون آخرون حول تسريب استخباراتي أمريكي كبير، والذين أوضحوا أنهم لا يرون أن ذلك يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بهجمات مستقبلية، مشددا على أن أوكرانيا لا تشارك معلومات حساسة للغاية مع أي شخص.

وقال إن أوكرانيا تعمل على مدار الساعة للاستعداد لهجوم محتمل، بما في ذلك يومي السبت والأحد. فلا توجد عطلة في الحرب، وأضاف أنها مسألة وقت فقط، هذه المرة ستكون بثمن باهظ للغاية بالنسبة لنا.