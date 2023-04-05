«الأمن القومي الأمريكي» يدعو لتخفيف حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر القائم بين الجانبين.

وأعرب كيربي ـ حسبما أفادت قناة «الحرة» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء ـ عن قلق واشنطن البالغ بسبب استمرار أعمال العنف في المسجد الأقصى.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أصيب فيه عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد دعت وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في وقت سابق اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس الثلاثاء، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.