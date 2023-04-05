رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأمن القومي الأمريكي» يدعو لتخفيف حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كتب:

أ ش أ
10:58 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
اقتحام الأقصى

اقتحام الأقصى

دعا منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر القائم بين الجانبين.

وأعرب كيربي ـ حسبما أفادت قناة «الحرة» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء ـ عن قلق واشنطن البالغ بسبب استمرار أعمال العنف في المسجد الأقصى.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أصيب فيه عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد دعت وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في وقت سابق اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس الثلاثاء، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.

اقرأ المزيد:

لحظة اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين لليوم الثاني «فيديو»

20 ألفا يؤدون أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى بعد اقتحامه «فيديو»

أول تعليق من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على اقتحام المسجد الأقصى

الإمارات تدين اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

قاضي قضاة فلسطين: العدوان على الأقصى شرارة حرب دينية

مجلس أوقاف القدس يؤكد استمرار الاعتكاف في الأقصى طيلة أيام شهر رمضان
بقلم أ ش أ