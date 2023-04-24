محاضر لتجفيف الأسماك بدون ترخيص في حي الجناين بالسويس

شهد حي الجناين بمحافظة السويس، تكثيف أعمال النظافة، خلال ثالث يوم عيد الفطر المبارك، واتخذت رئاسة حي الجناين تحت إشراف، اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر، الإجراءات القانونية ضد عدد من المواطنين لقيامهم بتجفيف أسماك بمنطقة أرض اللاجون وتعدد شكوى المواطنين من صدور روائح كريهة بالمنطقة.

تحرير محاضر تجفيف أسماك

وكانت عدة بلاغات قد تلقتها رئاسة حي الجناين بسبب قيام بعض الأشخاص، بمنطقة أرض اللاجون، بنشر كميات من الأسماك لتجفيفها، وبيعها مما يتسبب في انبعاث روائح كريهة، بالمنطقة وإحداث تلوث للبيئة، وبناءً على تعليمات اللواء أحمد شاكر رئيس الحي بمتابعة الشكوى، وضبط المخالفين بتنظيم حملة لمنطقة اللاجون، والتي أسفرت ضبط المخالفين والتحفظ علي بطاقات الهوية الخاصة بهم وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تكثيف أعمال النظافة

كثف الحي أعمال النظافة، ورفع مخلفات من من عدد من المناطق والقري الواقعة في نطاق الحي، منها منطقة البطراوي وأمام مسجد 46، كذلك تم رفع المخلفات من منطقه الهيشة والهاويس وقرية السيد هاشم وطريق الترعة.