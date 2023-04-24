النائب عاطف كعربان يثمن جهود القيادة السياسية لإعادة المصريين من السودان

ثمن عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية في الحفاظ على العالقين المصريين في السودان وعودتهم سالمين لأرض الوطن، موجها التحية والتقدير للرئيس السيسي.

رسائل الرئيس السيسي

وأشاد النائب عاطف كعربان بموقف الدولة المصرية فيما يحدث على أرض السودان، مثمنا رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطورات الأزمة في السودان، جاءت لتؤكد موقف مصر الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول، وأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي، وأن السياسة المصرية الخارجية تتسم دائما بالتوازن.

تداعيات الأزمة السودانية

وقال عضو مجلس النواب أن مصر أدارت وتابعت تداعيات الأزمة السودانية باحترافية في كل مراحل النزاع السوداني.

كما ثمن النائب عاطف كعربان، التحرك المصري في هذه القضية واعتبار أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن يسمح بتجاوزه.