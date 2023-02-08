نواب يشيدون بسرعة التحرك المصري لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالدور المصري في تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية من مصر للدول التي تضررت من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وسرعة تحرك القياد السياسية وكل مؤسسات الدولة في إرسال المساعدات الطبية.

مكانة مصر في العالم

وقال النائب علاء قريطم إن مصر لها مكانتها في المنطقة والعالم، وتتحرك وفق دورها الريادي ومكانتها، إضافة إلى القيادة السياسية الحكيمة التي تعاملت مع الملف بإنسانية دون النظر لأية حسابات سياسية.

وأضاف قريطم لـ«الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ منذ توليه أساس تقديم المساعدات، كما حدث مع دول كثيرة من قبل، كان من بينها إرسال مساعدات طبيىة إلى دول كبرى وأوروبية في أزمة كورونا، وهو مبدأ راسخ في السياسة المصرية.

وأكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن مصر دائما تنتفض لنجدة الضعيف، وتتقدم التحركات في كل المواقف خلال تاريخها، والشواهد على ذلك عديدة، وإرسال مصر المساعدات الإنسانية والطبية إلى ضحايا زالزال سوريا وتركيا ليس أمر مستغرب، بل أن مصر كانت أول دولة أرسلت المساعدات إلى سوريا، ومن أوائل الدول التي أرسلت إلى تركيا.

ضحايا الزلزال في سوريا

وأضاف القطامي لـ«الوطن»، أن الدور المصري وعودة مصر إلى ريادة المنطقة يحملها مسئوليات أكبر، ويدرك الرئيس السيسي قيمة مصر ومكانتها، ويتعامل دائما بإنسانية وحكمة قبل أي أبعاد أخرى.

كما أشاد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالتحرك المصري، والاستجابة الفورية لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم المساعدة لضحايا الزال في سوريا ومساعدة المنكوبين من آثار الزلزال، وهي قضية إنسانية في المقام الأول، وكانت مصر القدوة لدول عديدة تحركت بعد التحرك المصري، مطالبا تجاوز الخلافات السياسية وسرعة إزالة العقبات أمام وصول المساعدات إلى سوريا.

زلزال سوريا وتركيا

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التحرك المصري بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى تركيا وسوريا، جراء الزلزال كان الأسرع بتوجيهات حاسمة من الرئيس السيسي، والذي تواصل منذ اللحظة الأولى مع قيادات الدولتين.