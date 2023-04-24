وزير الثقافة الأسبق: كلنا ثقة في الرئيس السيسي لضمان سلامة المصريين بالسودان

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية دائما ترعى مواطنيها في كل مكان، وهذا موضع اهتمام شخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الملف الخارجي محط اهتمام للرئيس السيسي

وأضاف «النمنم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم أسس وزارة شؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أنه لأول مرة في مصر توجد وزارة متخصصة لشؤون المصريين في الخارج، بجانب عمل وزارة الخارجية والوزارات المختصة، وهذا يدل على أن الملف الخارجي محط اهتمام للرئيس السيسي.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه عندما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، جميع أبناء الدولة المصرية عادوا سالمين وبهدوء شديد، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت في أن تعيد كل أبنائها في أوكرانيا في ظروف الحرب القاسية، والبعد الجغرافي بين مصر وأوكرانيا، وأنه عندما حدثت أزمات في أفغانستان رغم ظروف الإرهاب والظروف القاسية هناك، نجحت الطائرات المصرية في أن تستعيد المصريين من أفغانستان.

الرئيس السيسي لا يتخلى عن أبنائه

وفيما يتعلق بالسودان، أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم بقوله: «كلنا متأكدون أن الرئيس السيسي لم يترك مواطنين مصريين أيًا كان عددهم في السودان دون ضمان سلامتهم».

نصائح وزير الثقافة الأسبق للمصريين بالسودان

ونصح وزير الثقافة الأسبق المصريين في السودان، بضرورة الاستماع لتوجيهات وزارة الخارجية، والتعاون مع الأجهزة المصرية الرسمية الموجودة آنذاك، حتى رجوع كافة المصريين من هناك.

وأشاد بدور وزارة الخارجية، في بث روح الطمأنينة بين المصريين بالسودان، من خلال توجيها للنداءات كثيرة، وأرقام تليفونات، للتواصل بشكل مستمر مع القنصليات المصرية في السودان.

ولفت الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق إلى أن البيان الذي صدر من وزارة الخارجية عن رجوع أكثر من 400 مواطن مصري من السودان، يدل على حكمة القيادة السياسية المصرية، متصورًا أنه حتى صباح باكر سيصل عدد المصريين الذين تم إجلائهم من هناك أكثر من 1000 مواطن.