محمد ثروت: كان من أحلامي التمثيل مع يسرا

أعرب الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام عن سعادته بالمشاركة في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة مع الفنانة يسرا خلال موسم رمضان.

محمد ثروت: يسرا ميجا ستار الوطن العربي

ونشر محمد ثروت صوره تجمعة وبيسرا وعلق عليها: «لما اتعرض عليا الدور أنا قبلت من غير أي حاجة خالص لأنه كان من ضمن أحلامي كممثل إني أمثل مع النجمة يسرا لأني بحس إنها ميجا ستار الوطن العربي.. فنانة جميلة جدا».

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، بطولة يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.