يسرا اللوزي تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل جميلة 

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها سعيدة بدورها الشرير في مسلسل «جميلة» الذي عرض في موسم رمضان المنقضي على شاشة قناتي «سي بي سي» و«أون»، إذ جسدت شخصية «شيري»، مضيفة: «خايفة الشخصية دى تكمل معايا، وأنا عمرى ما كنت برفع حواجبى بقيت في الكواليس بعد التصوير كل شويه ارفع حواجبى».

خايفة شخصية «شيري» دى تكمل معايا

وأضافت «اللوزي»، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، أنها سعيدة للغاية بردود الفعل الرائعة على المسلسل بشكل عام، وعلى شخصية شيري التي جسدتها بشكل خاص: «العمل ضم نخبة من الفنانين الرائعين وسادته أجواء المحبة والتفاهم».

أصعب مشاهد المسلسل

وكشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن أصعب مشاهد المسلسل ، وهو مشهد ذهابها مع بعض السيدات لضرب الفنانة عبير صبري، موضحة أن المشاهد التي جمعتها مع الفنانة عبير صبري من أكثر المشاهد شرا في مسلسل جميلة لذا كانت من المشاهد الممتعة.