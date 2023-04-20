نلبس إيه في العيد؟.. اعرف نصائح الأرصاد الجوية

يأتي عيد الفطر هذا العام في أجواء فصل الربيع، وتكون حالة الطقس خلال الإجازة معتدلة بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، ويكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويتميز فصل الربيع بالتقلبات الجوية السريعة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فمنذ بداية هذا الفصل وحتى الآن يكون الطقس مائل للبرودة صباحًا وترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال ساعات النهار، وتعود للانخفاض مرة أخرى في ساعات الليل بالإضافة للظواهر الجوية المصاحبة لها.

انخفاض درجات الحرارة خلال أيام العيد

واعتبارًا من اليوم الخميس تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة على القاهرة، وتتأثر البلاد بهبوب رياح شمالية غربية تعمل على تحسين الأجواء خلال ساعت الليل، مع فرص سقوط الأمطار علي جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وانتشار الشبوة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ملابس عيد الفطر

وفيما يتعلق بتخفيف الملابس خلال الفترة القادمة وخاصة عيد الفطر، نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ويفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكت خلال فترات الليل منعا للإصابة الأطفال بنزلات البرد.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية والأنشطة البحرية على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، وأوصت بالقيادة بهدوء في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.