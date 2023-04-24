أهالي قرية بالأقصر يدشنون مبادرة لتيسير الزواج.. «مفيش نيش ولا سفرة»

دشن مجموعة من أهالي قرية القرنة غرب الأقصر، مبادرة لتيسير الزواج في البلدة، وتخفيض قيمة النفقات والمهر والشبكة وكل مستلزمات الزواج، وذلك بعد انتشار المغالاة والمبالغة في نفقات الزواج والتي تسببت في تعطيل العديد من الزيجات في البلدة، بحسب ما ذكر علي العومي، منسق المبادرة.

أول شاب طبق المبادرة

وأوضح «العومي» أنه أول شاب طبق المبادرة في القرية، حيث عقد خطوبته أمس، وكانت عبارة عن دبلة فقط، ومهر عشرين ألف جنيه، وجرى الاتفاق على أن العروس ستكتب فقط ما أحضرته من مسلتزمات العفش والزواج، وأنه سيقوم بكتابة 10 جرامات من الذهب في قائمة الزواج، متمنيا أن تنتشر المبادرة في جميع ربوع الأقصر.

إلغاء النيش وترابيزة السفرة

وأشار منسق المبادرة، إلى أن أعضاء المبادرة اتفقوا على عدد من البنود بشأن متطلبات الزواج من العروسين، إذ سيقوم الرجل بشراء دبلة فقط للخطوبة، و20 ألف جنيه مهر، وتكتب العروس في قائمة الزواج ما اشترته فقط، ويكتب المؤخر الذي جرى الاتفاق عليه، أو عدد من جرامات الذهب في القائمة، إلغاء النيش والسفرة، وشراء سرير واحد فقط في غرفة الأطفال بشكل مبدئي».

وتابع: «العروس سيكون عليها إحضار الأساسيات مثل الثلاجة والغسالة والبوتوجاز، مع إلغاء الميكروويف، وغسالة الأطباق، والديب فريزر، والكوفي ماشين، وغسالة الأطفال، والشواية، وشراء فقط الأدوات الموجودة في النيش، من أطباق وفناجيل وكؤوس، وإلغاء حقيبة المعالق والسكاكين وإحضار فقط ما يلزم من أطقم الحلل بما يكفي لحاجة البيت، أما بالنسبة للفرش فسيكون كالتالي: شراء 3 بطاطين، و7 مفارش، 5 كوفرته، ولحاف واحد، و6 فوط، و5 عبايات منزل، و3 أطقم صيفي، و3 أطقم شتوي، وشاشة تليفزيون واحدة».

المبادرة لاقت استحسان الجميع

واستطرد: «لاقت المبادرة استحسان الجميع في قرية القرنة غرب الأقصر، خصوصا بسبب حالة الغلاء العالمية وارتفاع الأسعار، حيث جرى تدشين جروب على الفيس بوك انضم له أكثر من 2000 من أهل البلدة في بضع ساعات فقط، وبدأت الأسر في الاستجابة لتلك المبادرة وكنت أنا أول من طبق المبادرة لحث باقي الشباب والفتيات وتشجيعهم على تطبيق تلك المبادرة».