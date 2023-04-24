إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان.. الاستمرار في الصدارة طوال أيام العيد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم هارلي لمحمد رمضان، في شباك التذاكر، أمس الأحد، ثالث أيام عيد الفطر 2023، إذ جاء بالمركز الأول متفوقا على الأفلام المنافسة الأخرى، ضمن قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح محمود الدفراوي، في بيانٍ، أنّ فيلم هارلي لمحمد رمضان، حقق 6.4 مليون جنيه أمس فقط، ليحتل الصدارة مُنفردًا، إذ يحظى العمل بإقبالٍ جماهيري ضخم، منذ طرحه بالسينمات.

وأوضح أن إجمالي ما حققه فيلم هارلي لمحمد رمضان، منذ طرحه بالسينمات ليلة عيد الفطر، نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام فقط.

أبطال فيلم هارلي لمحمد رمضان

فيلم هارلي لمحمد رمضان، يُشارك في بطولته مي عمر، ومحمود حميدة، ومي كساب، وأحمد داش، ومحمود السيسي، وحسني شتا وآخرين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

تفاصيل شخصية محمد رمضان في فيلم هارلي

ويجسد محمد رمضان في فيلم هارلي شخصية «هارلي»، الذي يجري استغلاله من قبل زعيم مافيا يقوم بدوره الفنان محمود حميدة، ويستغل سرعته الفائقة لتنفيذ بعض العمليات، ولدى هارلي أموال كثيرة ويفقد أشياء كثيرة في حياته لكنه يعود عن الطريق الخاطئ.